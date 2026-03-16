16 марта, 15:56
В Красноярке осудили двух мужчин за убийство 19-летней матери девочки-инвалида
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"
В Красноярске вынесли приговор двум мужчинам, которые убили 19-летнюю мать девочки-инвалида, рассказала в пресс-службе краевой прокуратуры.
По данным ведомства, в мае 2025 года 43-летний мужчина заметил у магазина молодую девушку с ребенком-инвалидом. Она призналась, что ей некуда идти, и тогда он пригласил ее переночевать у него в квартире, где он жил вместе с 61-летним соседом.
Ночью во время распития алкоголя между ними произошла ссора. Один из мужчин ударил девушку кулаком в шею, потерпевшая потеряла сознание. Тогда злоумышленники решили инсценировать несчастный случай, положили девушку на подоконник и выбросили из окна. Пострадавшую с тяжелыми травмами на улице обнаружили соседи, в больнице молодая мать скончалась.
В то же время один из мужчин вызвал полицию и передал ребенка правоохранителям, заявив, что он нашел ее на улице.
Суд признал двух мужчин виновными в убийстве, приговорив каждого к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, одному из них также назначен 1 год ограничения свободы. Помимо этого, был удовлетворен иск матери погибшей – с каждого осужденного взыскано по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда.
