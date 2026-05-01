МВД РФ предупредило о мошенничестве под предлогом повышения пенсии

Дистанционные мошенники начали использовать многоэтапные схемы обмана россиян под предлогом повышения пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленник связывается с потенциальной жертвой, представляясь сотрудником отдела кадров предприятия, на котором она работала. Мошенник сообщает, что человеку полагается повышение пенсии, и просит продиктовать код из СМС "для записи в пенсионный фонд".

Спустя время звонит якобы следователь ФСБ, который говорит о том, что аферисты через личный кабинет банка пытались оформить на россиянина кредит, но силовики заблокировали операцию. Затем жертву предупреждают, что с ней должен связаться якобы представитель Центробанка РФ.

Псевдобанкир убеждает пенсионера в том, что его средства на счетах являются государственными, их необходимо направить в определенный офис, получить "протокол изъятия", после чего средства обещают вернуть. При этом мошенники предупреждают, что все действия проводятся в рамках засекреченной операции.

Кроме того, МВД предупредило, что злоумышленники пытаются выманить у пенсионера средства под предлогом невозможности возврата переданных денег без определенной суммы.

Ведомство попросило не верить звонившим, не называть коды из СМС, не переводить денежные средства на неизвестные счета и не передавать их незнакомцам.

Ранее москвичей предупредили о мошенниках, притворяющихся коммунальщиками в праздники. Зачастую жертвами подобных схем становятся пожилые люди и пенсионеры. Злоумышленники предлагают заменить счетчики, проверить газовые плиты или продать дорогостоящее оборудование, которое может быть опасным в использовании.

