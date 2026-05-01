Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

Новости

01 мая, 09:56

Мэр Москвы

Собянин рассказал о генеральной весенней уборке в Москве

Фото: телеграм-канал "Главархив Москвы"

Генеральная весенняя уборка является давней традицией в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"В столичном Главархиве сохранились снимки – на них видно, как приводили в порядок город десятки лет назад. Эти кадры говорят о трепетном отношении к Москве, которое сохранили и горожане, и коммунальные службы", – написал он.

Мэр столицы отметил, что на сегодняшний день процесс уборки стал проще. В Москве появились современные технологии и новая техника. Однако вырос и масштаб работ.

В 2026 году весеннее благоустройство началось, как только позволила погода. В конце марта специалисты промыли дороги, фасады домов и инженерных сооружений.

В апреле они провели комплексную уборку общественных пространств и дворов, обновили детские и спортивные площадки, а также приступили к цветочному оформлению города.

Ранее в Москве традиционно открылся сезон фонтанов. Специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. В столице действуют сотни фонтанов, включая сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В 2026 году в этот список также вошел фонтан площадью 3 500 "квадратов" на центральной площади "Лужников".

мэр Москвыгород

