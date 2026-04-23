23 апреля, 07:40

Город

Более 20 жилых домов с пинаклями отремонтировали в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок почти 25 жилых домов с пинаклями на фасадах в рамках региональной программы капремонта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пинакли – это вид башен на небольшом основании с остроконечным довершением, они могут быть разными по форме: фигурными, вытянутыми, декорированными, в виде пирамидок и так далее.

Одним из советских неоклассических зданий с пинаклями является дом 53 на Большой Пироговской улице, который возвели по индивидуальному проекту в 1955 году. Здание состоит из двух 9-этажных крыльев и 11-этажной части между ними. Объект был капитально отремонтирован в 2023 году.

Сотрудники Фонда капремонта (ФКР) Москвы разработали индивидуальный проект, подобрав при этом современные материалы и технологии, подходящие для дома. На первом этапе расчистили старый штукатурный слой краски и отремонтировали рустованный штукатурный слой нижних этажей.

Согласно колористическому паспорту здание было окрашено в цвет "светло-коричневая тыква". Кроме того, специалисты восстановили венчающий карниз с аттиком и пинаклями, а утраченные элементы декора здания бережно дофрагментировали, используя метод лазерного сканирования.

Дом 118 на проспекте Мира также преобразился после капитального ремонта в 2024 году. Здание возвели в 1953 году в неоклассическом стиле. Для него также был создан уникальный проект проведения работ.

Ремонт фасада начался с расчистки и промывки внешних стен, после чего сотрудники ФКР устранили локальные разрушения и восстановили штукатурный рустованный слой нижних этажей парадных фасадов, лепной декор и архитектурные элементы.

Затем были покрашены штукатурный декоративный слой и дворовые кирпичные фасады. По завершении основных мероприятий были обновлены фасад здания, подвал и магистрали водоотведения. В местах общего пользования установили новые стеклопакеты. Помимо этого, специалисты восстановили керамогранитные плиты цоколя, отремонтировали балконы и входные группы.

В прошлом году капитальный ремонт также затронул дом 1 на 3-й Фрунзенской улице, возведенный в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Здание имеет сложную форму в плане, к его торцу примыкает соседний дом.

Сотрудники ФКР промыли и расчистили стены здания, после чего отремонтировали штукатурный слой фасада нижнего этажа, докомпоновали утраченные элементы кирпичной кладки и керамических блоков и нанесли антигрибковый состав в местах намокания. Венчающий карниз, мезонины, кронштейны и плиты балконов были отремонтированы.

После этого рабочие окрасили штукатурный слой и кирпичные стены фасада, объект получил обновленные исторические цвета. Водосточные трубы и отливы были заменены, а гранитный цоколь здания оказался восстановлен.

На крыше дома заменили сплошной настил слоя обрешетки на новую конструкцию, кровлю разобрали и поменяли устаревшие металлические покрытия на современные. Кроме того, деревянные элементы чердачного помещения обработали огнебиозащитным составом.

Ранее в Москве стартовали ремонтные работы по обновлению фасадов многоквартирных домов. В этом году планируется выполнить капремонт более 600 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Южном и Западном административных округах.

Обновление фасада является важной частью капитального ремонта, так как это не только обновление внешнего вида строения, но и поддержание теплового контура. Для каждого вида фасадов используется индивидуальная технология, которая полноценно восстанавливает технические характеристики и облик зданий.

