Ritzau: при столкновении поездов в Дании пострадали 17 человек

В результате столкновения поездов в Дании пострадали 17 человек. Об этом сообщает агентство Ritzau.

Состояние 4 из них врачи оценивают как критическое. При этом всего на момент аварии, как уточняют экстренные службы, в вагонах находилось не менее 60 пассажиров. Все они были эвакуированы.

О лобовом столкновении составов рядом с поселком Кагеруп в муниципалитете Грибсков на севере Зеландии стало известно 23 апреля. СМИ сразу сообщили о наличии пострадавших, но не уточнили их количество и степень травм.

По факту случившегося начато расследование. В настоящее время участок железной дороги, где произошла авария, закрыт.