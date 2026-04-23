Ливни будут идти в Москве в течение всего дня 23 апреля

Ливневые дожди будут идти в Москве в течение всего четверга, 23 апреля, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В этот день, по словам специалиста, синоптическая ситуация обуславливается прохождением холодного атмосферного фронта. В связи с этим в городе сохранится облачная погода, местами пройдут ливни, а во второй половине дня – мокрый снег.

"В осадкомер города попадет до 8,5 литра воды на 1 квадратный метр. Ветер юго-западный с переходом на северный, 5–10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 3 – плюс 6", – уточнил метеоролог.

Тишковец также обратил внимание на атмосферное давление, уровень которого будет увеличиваться в течение дня и достигнет 732 миллиметров ртутного столба. Это может негативно сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды, добавил он.

Кроме того, в предстоящие выходные, 25–26 апреля, в столице ожидаются небольшие заморозки. В частности, температура будет примерно на 6 градусов ниже нормы, что характерно для начала второго месяца весны.

В субботу днем столбики термометров поднимутся до 6–8 градусов, а ночью опустятся до минус 1 – плюс 1. В воскресенье, в свою очередь, в темное время значения будут колебаться от 0 до 5 градусов, а в светлое установятся на отметке в 9.