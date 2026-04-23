Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 11:28

Песков предостерег Германию от движения туда, где она уже была несколько раз в истории

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег Германию, объявившую о планах создать самую сильную армию в Европе к 2039 году, от возвращения туда, где она уже оказывалась несколько раз.

Таким образом Песков высказался, отвечая на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина о том, куда стремится страна, принимая такие стратегии впервые в послевоенной истории. Россия в документе названа "главной угрозой".

Песков добавил, что у европейцев, вероятно, "бежит холодок по спине", когда они узнают о планах Германии.

Ранее Минобороны РФ опубликовало названия и адреса предприятий в Европе, где производятся дроны, предназначенные для ударов по РФ. В списке были разные локации, в том числе филиалы украинских компаний в Германии.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев уточнил, что Германия не опровергает информацию о том, что на объектах страны ведется военное производство для Украины.

По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, реакция ФРГ на публикацию адресов производителей дронов показала, что "на воре и шапка горит". По его словам, они понимают, что делают "нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих".

