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15 июня, 15:50

Политика

Лавров заявил, что послы Британии, ФРГ и Франции не сказали ничего нового на встрече в МИД

Фото: mid.ru

Послы Великобритании, Германии и Франции в РФ не сказали ничего нового на встрече в МИД, однако продолжили навязывать свои услуги, вмешиваясь в украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он отметил, что сейчас Европа ошибочно думает, что Россия проигрывает Украине, поэтому пытается диктовать свои условия. Глава МИД РФ подчеркнул, что это мнение иллюзорно. Об этом, в частности, уже высказывался Владимир Путин на последних мероприятиях.

Послы Франции, Великобритании и Германии посетили российское внешнеполитическое ведомство 11 июня. Там они встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

В министерстве позже рассказали, что дипломатам была озвучена оценка политики их стран касательно конфликта на Украине. Им также разъяснили подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования ситуации.

Послы ФРГ, Франции и Великобритании готовят совместное заявление после визита в МИД РФ

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