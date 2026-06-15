Лавров заявил, что послы Британии, ФРГ и Франции не сказали ничего нового на встрече в МИД

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Послы Великобритании, Германии и Франции в РФ не сказали ничего нового на встрече в МИД, однако продолжили навязывать свои услуги, вмешиваясь в украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он отметил, что сейчас Европа ошибочно думает, что Россия проигрывает Украине, поэтому пытается диктовать свои условия. Глава МИД РФ подчеркнул, что это мнение иллюзорно. Об этом, в частности, уже высказывался Владимир Путин на последних мероприятиях.

Послы Франции, Великобритании и Германии посетили российское внешнеполитическое ведомство 11 июня. Там они встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

В министерстве позже рассказали, что дипломатам была озвучена оценка политики их стран касательно конфликта на Украине. Им также разъяснили подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования ситуации.