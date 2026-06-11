МИД РФ указал на деструктивную политику ФРГ, Британии и Франции во время встречи с послами

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Министерство иностранных дел России в рамках встречи выразило представителям Великобритании, Германии и Франции в РФ оценку политики их стран относительно украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным присутствовали британский, французский, немецкий послы – Найджел Кейси, Николя де Ривьер и Александр Ламбсдорф.

"Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих", – подчеркнули в МИД.

Кроме того, иностранным дипломатам разъяснили подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители Германии, Франции и Великобритании сами попросили о встрече. Они хотели обсудить ситуацию на Украине.

Зарубежные дипломаты находились в министерстве 1,5 часа. Позднее посол Франции заявил, что состоялась "хорошая дискуссия".