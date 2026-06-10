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Британского, немецкого и французского послов примут в российском министерстве иностранных дел. Там они озвучат свою позицию относительно урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем", – сказал министр.

По словам главы ведомства, ему интересно, что дипломаты будут говорить и что из этого сможет "навести на конструктивные какие-то мысли".

Лавров отметил, что у западных политиков в составе "евротройки" были шансы оказать влияние на разрешение конфликта на Украине. Однако данные страны "отличились со знаком минус" и стали "антигероями всей этой истории". Это произошло в момент, когда они запретили украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле 2022 года в Стамбуле подписать соглашение с российской стороной.

Ранее глава МИД РФ высказал обеспокоенность в связи со словами госсекретаря США Марко Рубио об американской поддержке Украины. В частности, Россию встревожили заявления, что Соединенные Штаты не могут стать посредниками в урегулировании украинского конфликта.