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10 июня, 10:29

Политика

Захарова раскритиковала Зеленского, сравнившего людей с игральными картами

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Когда президент Украины Владимир Зеленский сравнивает обычных граждан с игральными картами, он показывает беспринципную и кровожадную сущность киевского режима. Так его слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Зеленский во время своего недавнего визита в Лондон публично сказал о том, что живые люди, умные и смелые граждане, представляют собой главные "карты" Украины.

"Когда я поняла, что люди (для Зеленского. – Прим. ред.) есть игральные карты, те козыри, которыми он, так сказать, и оперирует, тут, я считаю, это может свидетельствовать относительно того, что это за режим и какими методиками он действует", – высказалась Захарова.

По ее словам, впервые услышав заявление украинского лидера, она не поняла, о чем речь.

"Я не думала, что он имел в виду игральные карты, я никогда бы это не представила в такой ситуации, столько людей погибло, каждый день, так сказать, его руками творятся теракты, все это", – отметила дипломат.

Представитель МИД РФ назвала действия украинских властей, которые сопровождаются потоком ложных нарративов, международным мошенничеством и шулерством. Захарова подчеркнула, что беспринципность и кровожадность руководства Украины выражается как раз во фразе о том, что люди являются козырями в руках украинского президента. Однако на самом деле "это крапленые колоды, причем кровью крапленые", заключила дипломат.

Ранее СМИ предположили, что Зеленский решил написать письмо Владимиру Путину по рекомендации европейских лидеров. Документ был опубликован на сайте украинского лидера.

Президент РФ ознакомился с посланием. В нем Зеленский, в частности, предлагал встречу в третьей стране. Глава российского государства подчеркнул, что пока не видит в этом смысла.

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