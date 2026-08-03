Cumhuriyet: БПЛА атаковали следовавшее в РФ турецкое судно в Черном море

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БПЛА атаковали судно Nadezhda в Черном море, которое перевозило овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Уточняется, что судно следовало под флагом Камеруна. В результате удара ранены четыре члена экипажа, трое из которых граждане Турции.

Ранее ВСУ дронами атаковали торговое судно "Янина" в Черном море. Контейнеровоз перевозил гражданскую продукцию. В результате атаки судно затонуло. Все 17 членов экипажа смогли оперативно его покинуть.

До этого БПЛА атаковали два танкера в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. На грузовой палубе произошло возгорание, которое ликвидировали спустя время. КТК остановил отгрузку нефти.

