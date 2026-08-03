TMZ: парамедик пытался спасти актера Винсента Пасторе из "Клана Сопрано"

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Парамедик пытался реанимировать американского актера Винсента Пасторе, известного по роли в сериале "Клан Сопрано", однако его усилия ни к чему не привели. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Смерть 80-летнего артиста наступила по естественным причинам. Как отмечает портал, полиция не подозревала передозировку наркотиками, а представитель судмедэкспертизы Нью-Йорка заявил, что вскрытие проводиться не будет.

Пасторе обнаружили мертвым в Нью-Йорке вечером 1 августа.

Актер начал кинокарьеру в 1988 году с эпизодической роли в фильме Мартина Скорсезе "Славные парни". Впоследствии он снимался в небольших ролях в картинах "Путь Карлито" и "Дневник баскетболиста".

В "Клане Сопрано" Пасторе исполнил роль Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро, близкого друга и соратника главного героя Тони Сопрано. Пасторе исполнял одну из ведущих ролей на протяжении двух сезонов, а затем несколько раз возвращался к персонажу в качестве приглашенного актера.

