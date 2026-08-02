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Культура

Умер актер из "Клана Сопрано" Винсент Пасторе

Фото: AP Photo/Invision/Charles Sykes

Американский актер Винсент Пасторе, известный по своей роли в сериале "Клан Сопрано", скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание Deadline.

Его нашли мертвым в собственном доме в Нью-Йорке вечером 1 августа. Причина смерти пока остается неизвестной.

Пасторе начал кинокарьеру в 1988 году с эпизодической роли в фильме Мартина Скорсезе "Славные парни". Впоследствии он снимался в небольших ролях в таких голливудских картинах, как "Путь Карлито" с Аль Пачино и "Дневник баскетболиста" с Леонардо Ди Каприо.

Главной работой актера стала роль Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро в культовом сериале "Клан Сопрано". Пасторе исполнял одну из ведущих ролей на протяжении двух сезонов, а затем несколько раз возвращался к персонажу в качестве приглашенного актера.

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