Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Soeren Stache

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы обмануть Россию и за это время вооружить Украину. Об этом она сообщила в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), пишет РИА Новости.

Как отметили пранкеры, организация беседы заняла несколько недель. Сначала они связались с одним человеком из окружения политика, затем с другим, после чего последовала длительная переписка по электронной почте. Сам разговор состоялся от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

По словам Вована и Лексуса, хотя беседа явно тяготила Меркель, она получилась интересной. Бывший канцлер предоставила своего переводчика и сразу попросила сохранить все сказанное в тайне.

"Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием", – добавили пранкеры.

В декабре 2022 года Меркель уже заявляла, что Минские соглашения являлись попыткой предоставить украинской стороне время на увеличение своей мощности. По ее словам, вооруженный украинский конфликт не был завершен, а лишь приостановлен на определенный срок.

Украинский президент Владимир Зеленский также заявлял, что не собирался выполнять Минские соглашения. Он рассказал, что в свое время сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и Меркель, что Киев не сможет их реализовать в том формате, в каком они были приняты.