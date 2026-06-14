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Конфликт на Украине может привести к дальнейшей эскалации. Такое мнение в интервью газете Berliner Zeitung выразил бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, генерал бригады в отставке Эрих Вад.

"Эта ставка на истощение чрезвычайно рискованна и ведет к эскалации", – сказал он.

По словам Вада, рассчитывать на то, что российская сторона согласится на требования украинского президента Владимира Зеленского, включая уход из Донбасса и Крыма, нереалистично, так как это противоречит стратегическим интересам Москвы.

Он выразил опасение, что при сохранении нынешнего курса конфликт может превратиться в более масштабное противостояние. Он призвал следить за тем, чтобы это "не переросло в европейскую войну", и отметил, что единственным выходом из ситуации остается возвращение к переговорам, потому что "военного решения конфликта не просматривается".

Экс-советник Меркель считает необходимым сменить политический курс в Германии. Он напомнил, что страны Запада параллельно принимают украинских уклонистов от военной службы, поставляют Киеву оружие и призывают Украину воевать. Однако политический альтруизм – это "типично немецкий, оторванный от реальности черно-белый подход, который уже однажды привел Германию к катастрофе", добавил Вад.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине с учетом своих национальных интересов. Вместе с тем глава государства призвал не воевать с РФ и не ставить ей ультиматумы. Он предложил "жить дружно" и решать все вопросы посредством переговоров.