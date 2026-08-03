Пранкеры Вован и Лексус опровергли связь с российскими спецслужбами

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в разговоре с РИА Новости опровергли свою связь с российскими спецслужбами.

Таким образом они прокомментировали просьбу назвать свои звания.

"Мы работаем вдвоем, самостоятельно. На свой страх и риск", – подчеркнули пранкеры.

По словам Кузнецова и Столярова, работа спецслужб требует тишины и множества согласований. В случае если бы они действительно работали со спецслужбами, то пранки бы удалось показать "нескоро".

Также Вован и Лексус оценили, что их называют "народные артисты Российской Федерации". По словам пранкеров, для них их деятельность является серьезной работой, которая требует подготовки и знаний в разных областях, а также немного "актерского мастерства".

Ранее они рассказали, что их включили в категорию "представляющих угрозу национальной безопасности" разведки нескольких западных стран, таких как Великобритания, Германия или Эстония. Кроме того, в открытых докладах спецслужб госчиновникам рекомендуют соблюдать бдительность при телефонных разговорах.

