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03 августа, 12:06

Транспорт

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" к выборам в Госдуму

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Транспортная карта "Тройка" с дизайном в честь выборов депутатов Государственной думы IX созыва поступила в продажу в столице, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова во время торжественного запуска тематического поезда метро.

Она отметила, что на карте изображена символика, а также информирование о предстоящих трех днях голосования.

Центральная избирательная комиссия РФ совместно с Московским метрополитеном при поддержке правительства столицы запустила поезд, оформленный в честь выборов в нижнюю палату парламента. Состав будет курсировать по Кольцевой линии метро до 30 сентября 2026 года.

Голосование на выборах в ГД пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты пройдут и другие совмещенные с голосованием выборы и референдумы, назначенные на 20 сентября.

В бюллетене по федеральному избирательному округу будут представлены 11 партий. В их число вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые".

Кроме того, на портале "Госуслуги" начался прием заявлений на выбор удобного способа голосования, его необходимо выбрать до 23:59 14 сентября.

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