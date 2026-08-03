В Москве временно изменится расписание поездов пяти направлений МЖД, МЦД-2 и МЦД-4

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расписание ряда пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также маршрутов МЦД-2 и МЦД-4 скорректируют с 3 по 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Изменения связаны с работами по развитию инфраструктуры на станциях Столбовая, Люблино, Царицыно, Перерва, Щербинка, Каланчевская, а также на перегоне Шатура – Кривандино. В зависимости от участка железнодорожники будут заменять стрелочные переводы, ремонтировать пути и проводить другие технологические операции.

Например, на станции Столбовая технологические "окна" назначены 3–7, 10–11 и 17–18 августа с 19:50 до 05:50 следующего дня. У части поездов изменится время отправления или прибытия, сократится количество остановок, некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам, несколько составов временно выведут из расписания.

Для компенсации маршрут двух поездов продлят на участке Львовская – Серпухов, еще одного – на участке Чехов – Серпухов. Также назначат четыре дополнительных поезда на отрезках Курьяново – Львовская, Подольск – Новоиерусалимская, Серпухов – Столбовая и в обратном направлении.

На перегоне Подольск – Люблино-Сортировочное Северное того же направления работы пройдут 5–9, 16–19, 21–23 и 30–31 августа с полуночи до 05:00. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, несколько электричек пойдут по укороченным маршрутам, а два поезда выведут из расписания.

В свою очередь, на перегоне Шатура – Кривандино ремонтные работы запланированы на 5, 8, 12 и 15 августа с 10:30 до 14:30. Здесь движение организуют по соседнему пути, у нескольких поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, шесть электричек проследуют по укороченным маршрутам.

Технологические "окна" на станции Каланчевская назначены 7–9 августа с 00:45 до 05:45. На время работ временно закроют участок первого пути, движение организуют по соседним путям.

Ранее на Ленинградском вокзале в Москве изменилась нумерация путей. По новой системе, теперь предусматривается последовательная нумерация слева направо: от пути № 1 до пути № 12. С 1-го по 5-й путь принимают поезда дальнего следования, а с 6-го по 12-й – пригородные составы.