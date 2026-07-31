Собянин рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении МЖД

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве идет строительство путепровода на Ярославском направлении железной дороги, который соединит улицы Менжинского и Дудинки. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Сооружение пройдет над 28 железнодорожными путями. Проектом предусмотрена сложная форма в виде подковы – это позволит сохранить существующие объекты инфраструктуры и социальные учреждения, в том числе здание поликлиники ОАО "РЖД", являющееся объектом культурного наследия. Работы ведутся в условиях плотной городской застройки и активного движения поездов.

Пролетное строение путепровода разместят на пяти опорах: две установят со стороны Хибинского проезда, две – со стороны Анадырского проезда, еще одну – между железнодорожными путями. В настоящее время строители возводят подпорные стены. Конструкции удерживают грунт, обеспечивают устойчивость сооружения и формируют подходы к нему.

На Анадырском проезде уже смонтирован стапель – с его помощью пролеты будут перемещать на постоянные и временные опоры, чтобы минимизировать влияние на работу железной дороги.

В рамках проекта также построят и реконструируют более четырех километров дорог. В частности, обновят участки Анадырского и Хибинского проездов, улицы Менжинского, а также построят Проектируемый проезд № 4337 от путепровода до Федоскинской улицы.

Путепровод создаст поперечную связь от Ярославского до Дмитровского шоссе и улучшит транспортное обслуживание в Лосиноостровском, Бабушкинском и Ярославском районах, которые сейчас разделены железной дорогой. В будущем это позволит скорректировать маршруты городского транспорта, сделав поездки между районами удобнее и быстрее.

Завершить все работы планируется в 2028 году, заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что с начала 2026 года в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно завершили строительство более 5 километров улично-дорожной сети. В частности, была закончена прокладка дорог на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.