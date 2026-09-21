"Ашан" и "Нестле" заявили о продолжении работы в России

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Компании "Ашан ритейл Россия" и "Нестле Россия" объявили о продолжении коммерческой деятельности в полном объеме, сообщили в пресс-службах ретейлера и производителя продуктов питания.

В частности, в телеграм-канале "Ашан ритейл Россия" пояснили, что доли в уставном капитале ООО "Ашан" переданы во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент". Это произошло на основании указов президента России от 25 апреля 2023 года № 302 и от 17 сентября 2026 года № 661. Ранее 99,985% долей принадлежали компании "Сожепар".

В компании подчеркнули, что передача долей не является национализацией или сменой собственника. Компания продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность и намерена безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом.

Там также выразили уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров АО "Л.Е.В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы.

В "Нестле Россия", в свою очередь, выступили с аналогичным заявлением, беседуя с ТАСС. Группа компаний не останавливает свою коммерческую деятельность в стране и планирует безусловно исполнять свои обязательства.

Владимир Путин распорядился передать во временное управление российские активы французских Auchan ("Ашан") и FM Logistic, а также швейцарского Nestle. Это коснулось и бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (сейчас – "Лемана Про"). В качестве временного управляющего выступило российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

В Nestle подчеркивали, что приняли к сведению данное решение – в компании ознакомились с указом Путина и анализируют ситуацию, а также рассматривают возможные варианты действий.

