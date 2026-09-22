Песков: поставки зерна через Черное море осложнены из-за действий Украины

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Поставки российского зерна через Черное море сейчас существенно осложнены, заявил в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, причиной стали действия Киева. Москва при этом обеспечивает альтернативные маршруты для экспорта зерна по поручению Владимира Путина.

Песков также подтвердил, что Турция действительно поднимала вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море.

"Вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Путина и президента (Турции Реджепа Тайипа. – Прим. ред.) Эрдогана в Бишкеке. И далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке", – уточнил представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не поддерживает идею возобновления черноморской зерновой инициативы через введение моратория на удары по судам с гражданскими грузами. Он отметил, что аналогичные договоренности уже действовали в рамках сделки, заключенной в июле 2022 года при участии России, Турции, Украины и ООН, однако были прекращены 18 июля 2023 года.

По словам Лаврова, российская сторона отказалась от инициативы из-за невыполнения обязательств в отношении России, а также обвинила Украину в нарушении договоренностей и использовании гражданских судов для перевозки оружия.

В сентябре Россия и Турция на межмидовских консультациях в Москве обсудили ситуацию в Черном море. Стороны затронули действия Киева, которые, по оценке российской стороны, создают угрозу безопасности судоходства. Представители России изложили турецким коллегам свой подход к урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий устранение его первопричин, и представили оценку действий Киева в акватории.