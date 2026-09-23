В МИД РФ заявили, что деятельность Гутерриша подорвала доверие к ООН

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Действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша серьезно подорвали доверие к данной организации. Об этом заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат отметил, что на встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке вместо ожидаемого обсуждения актуальных международных вопросов, российская сторона будет вынуждена сосредоточиться на итогах пребывания Гутерриша на своем посту, которые не оправдали ожиданий.

"Работа португальца запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, хранителем которых призван выступать генеральный секретарь. Это нашло отражение в ангажированных политических заявлениях, практических шагах без консультаций с государствами-членами, опоре на не пользующиеся максимально широкой поддержкой решения", – указал Логвинов.

По его словам, наиболее вопиющий характер все вышеперечисленное приобрело в контексте украинского кризиса. Об этом речь пойдет в том числе в ходе заседания Совета безопасности ООН 23 сентября.

"Честно говоря, ожидать каких-либо перемен в подходах нынешнего руководителя Секретариата не приходится. Его деятельность – наставление участникам сегодняшней гонки на пост генсекретаря ООН о том, как не нужно себя вести. Собственно, на это мы прямо указываем всем претендентам", – подчеркнул Логвинов.

Срок полномочий Гутерриша на посту генсекретаря ООН истекает 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что Гутерриш позитивно оценивает последние дипломатические шаги по урегулированию кризиса на Украине. Генсек ООН выразил надежду, что это подтолкнет Москву и Киев к возобновлению переговоров, что станет основой для достижения мира.

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, Гутерриш заявил о жертвах украинских атак среди мирных граждан России. Он обратил внимание, что в ходе конфликта погибают люди, которые находятся далеко от зоны боевых действий. Гутерриш напомнил, что удары приходятся на жилые дома, объекты транспорта, энергетические и водные системы.