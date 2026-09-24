Журналист Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Октябрьский концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится, заявил журналист Дмитрий Киселев в своем канале в MAX.

Каких-либо подробностей журналист не привел, а также не уточнил источник этой информации. При этом в начале сентября Киселев писал, что рэперу "не повезло с Россией".

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы еще в августе, их должны были провести на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако затем площадка сообщила, что договор на проведение концертов не заключала и принять артиста не сможет.

На фоне ситуации некоторые граждане, купившие билеты, попытались вернуть их, однако столкнулись с проблемами. Это стало причиной разбирательства в Роспотребнадзоре, по итогам которого организатору мероприятий объявили предостережение.

Позже страница мирового тура рэпера, посвященная концертам в России, пропала с его сайта и стала показывать лишь ошибку 404. Официальной отмены концертов организаторы не объявляли. При этом допускается, что зрителям вернут билеты в случае официальной отмены мероприятия.

