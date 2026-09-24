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24 сентября, 15:59

Общество

В Москве не выявлено штаммов гонконгского гриппа в текущем эпидсезоне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве не выявлено штаммов гонконгского гриппа в текущем эпидсезоне, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в городе стабильная и соответствует сезону. После традиционного подъема заболеваемости в начале сентября, вызванного риновирусом, число заболевших уже начало снижаться.

За начало текущей недели количество заболевших детей уменьшилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. В целом по городу зарегистрировано на 20% меньше случаев ОРВИ.

Кроме того, в Москве проводится постоянный мониторинг циркуляции инфекционных возбудителей для контроля за эпидемиологической ситуацией.

С 17 сентября москвичи могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. Они расположены в пешей доступности от транспортных узлов и других мест с большим потоком людей. Пункты работают без выходных и предварительной записи.

Перед вакцинацией посетителя осматривает врач, который проверяет наличие противопоказаний, после чего дает заключение о возможности сделать прививку и устные рекомендации.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидемиологическом сезоне придется на новогодние праздники. Однако в зависимости от активности конкретных вирусов этот пик может сдвинуться на конец декабря, указала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Москве продолжается вакцинация от гриппа

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