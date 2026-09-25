CNN: Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

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Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел переговоры в Нью-Йорке со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, Дмитриев и американские дипломаты обсудили сотрудничество между Россией и США, а также мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Дмитриев опроверг сообщения СМИ о якобы запланированных трехсторонних встречах с участием России, США и Украины в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что такие мероприятия не запланированы и проводиться не будут.

В свою очередь, в Кремле заявили, что переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне, включая возможные контакты между Россией и США, не имеют смысла без предварительной работы на экспертном уровне.