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25 сентября, 07:49

Происшествия

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Воронежской области четыре человека получили ранения в результате ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в MAX.

"Две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь была оказана на месте", – отметил он.

В ночь на 25 сентября системы противовоздушной обороны отразили атаку 88 беспилотников, перехватив их над Воронежем и рядом других районов области. В настоящее время специалисты проводят обследование территорий и оценивают масштабы нанесенного ущерба.

В результате падения дронов повреждены многоквартирные и частные дома: фасады и окна. Кроме того, повреждены автомобили, а также нежилые и промышленные здания. В отдельных случаях фрагменты беспилотников стали причиной возгораний.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в Белгородской области. В результате погиб мужчина. Еще один мужчина пострадал, его доставили в больницу.

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