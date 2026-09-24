Два беспилотника ВСУ атаковали кафе на набережной в Энергодаре

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Два беспилотника киевского режима атаковали кафе на набережной в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в MAX.

По предварительным данным, никто не пострадал. В результате удара повреждены крыша и фасад здания. Пухов отметил, что городские службы делают все для минимизации последствий и недопущения паники.

"Наша главная задача – не допустить паники и обеспечить безопасность людей", – подчеркнул он.

Глава города также призвал жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и не приближаться к обломкам беспилотников или другим подозрительным предметам.

Ранее Энергодар остался без газа после ударов Вооруженных сил Украины по системе газоснабжения. Пухов уточнил, что из-за вражеской атаки без газа также остались соседний с Энергодаром Каменско-Днепровский район и город Днепрорудное.

До этого ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара. Под атаку попали четыре детских сада и школа. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.