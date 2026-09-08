ВСУ ударили по школе в Васильевском округе Запорожской области

Фото: MAX/"Балицкий Евгений"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание и территорию Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.

"Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию <...>. Благо, пострадавших нет", – написал Балицкий.

Губернатор уточнил, что во время атаки внутри и рядом со зданием людей не было. Сейчас на месте удара работают оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали Саратов. В результате пострадали 10 человек, включая 3 детей. Кроме того, в городе были повреждены несколько жилых домов. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств инцидента.