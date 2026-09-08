08 сентября, 16:05Происшествия
ВСУ ударили по школе в Васильевском округе Запорожской области
Фото: MAX/"Балицкий Евгений"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание и территорию Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.
"Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию <...>. Благо, пострадавших нет", – написал Балицкий.
Губернатор уточнил, что во время атаки внутри и рядом со зданием людей не было. Сейчас на месте удара работают оперативные службы.
Ранее ВСУ атаковали Саратов. В результате пострадали 10 человек, включая 3 детей. Кроме того, в городе были повреждены несколько жилых домов. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств инцидента.