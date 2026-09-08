Женщина пострадала при атаке ВСУ на пляж в Севастополе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщина пострадала при атаке Вооруженных сил Украины на пляж в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в MAX.

По его словам, атаку отражали военные, мобильные огневые группы и силы ПВО. По предварительной информации, на пляже "Омега" женщина 57 лет получила осколочное ранение в ногу. Угрозы жизни нет.

На месте работают спасательная служба Севастополя и бригада скорой медицинской помощи.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 7 сентября. Изначально сообщалось об одной погибшей, девочке 2011 года рождения. Позже число погибших возросло до двух: мужчину доставили в больницу в состоянии комы, впоследствии он умер в реанимации.