Глава Россотрудничества Чайка сравнил отношения России и Армении с "большой семьей"

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Отношения между Россией и Арменией сейчас "как в большой семье", где нет абсолютной стабильности и "по-разному бывает". Об этом заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.

"Нормальные отношения", – добавил Чайка, комментируя состояние отношений между Москвой и Ереваном.

Ранее Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе встречи российский президент предложил предоставить армянскому народу выбор в вопросе вступления в Евросоюз и спросить у людей, чего они хотят.

По итогам беседы Путин пригласил армянского премьера в Москву для обсуждения конкретных вопросов двустороннего взаимодействия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, визит Пашиняна может состояться в ближайшее время.