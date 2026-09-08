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08 сентября, 22:00

Происшествия

В Волгоградской области подростка задержали по подозрению в совершении теракта

Фото: МАХ/"Следком"

В Волгоградской области задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в совершении теракта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 8 сентября подросток по указанию неизвестного куратора поджег служебную машину полиции, припаркованную на территории отдела в городе Волжский. После этого он скрылся, однако правоохранителям удалось оперативно его задержать.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В настоящее время следователи устанавливают организаторов преступной схемы и других возможных соучастников.

Ранее в СК напомнили подросткам, что за теракты и диверсии предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может доходить до пожизненного лишения свободы. При поступлении подозрительных предложений от незнакомцев необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.

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