В Волгоградской области подростка задержали по подозрению в совершении теракта

Фото: МАХ/"Следком"

В Волгоградской области задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в совершении теракта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 8 сентября подросток по указанию неизвестного куратора поджег служебную машину полиции, припаркованную на территории отдела в городе Волжский. После этого он скрылся, однако правоохранителям удалось оперативно его задержать.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В настоящее время следователи устанавливают организаторов преступной схемы и других возможных соучастников.

Ранее в СК напомнили подросткам, что за теракты и диверсии предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может доходить до пожизненного лишения свободы. При поступлении подозрительных предложений от незнакомцев необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.