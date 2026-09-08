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08 сентября, 20:53

Политика

Сдавшая пост глава Генассамблеи ООН Бербок заявила об уходе из политики

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок после завершения полномочий председателя Генеральной Ассамблеи ООН покинет политическую и публичную сферу. Об этом сообщает T-Online.

Она передала символический молоток председателя Генассамблеи своему преемнику – бывшему главе МИД Бангладеш Халилуру Рахману.

"Для меня это действительно такой момент: все, теперь я частное лицо", – заявила Бербок.

Выбор Рахмана создал особое напряжение, поскольку Бербок выступала за более прозрачный процесс избрания. Это вызвало резкое неприятие у постоянных членов Совета безопасности ООН, привыкших решать этот вопрос за закрытыми дверями. На этом фоне США обвинили ее в желании быть "дипломатической суперзвездой".

Бербок заняла пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2025 года. После ухода из политики она планирует преподавать в Колумбийском университете.

Между тем в МИД РФ ранее заявили, что российская сторона максимально тщательно подойдет к отбору кандидатов на пост нового генерального секретаря ООН. По его словам, пост генсека ООН по-прежнему остается значимым в контексте международной политики.

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