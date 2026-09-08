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08 сентября, 22:45

Общество

Летняя погода вернется в Москву 9 и 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в среду и четверг, 9 и 10 сентября, ожидается летняя погода с температурой воздуха до 26 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, 9-го числа воздух прогреется до 20–22 градусов, осадков не ожидается. На следующий день столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов.

"И на этом по-настоящему летняя погода в Москве, к сожалению, закончится", – отметил Леус, уточнив, что 11 сентября в столице пройдут кратковременные дожди, а воздух охладится до 16–18 градусов.

Предстоящей ночью температура в столице составит 4–6 градусов, а в Подмосковье – от 1 до 6 градусов. Из-за низкой температуры возможны заморозки, в связи с чем в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 00:00 до 08:00 9 сентября.

Температура воздуха достигнет 22 градусов в Москве 9 сентября

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