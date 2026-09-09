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00:58

Политика

Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования КНДР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования республики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В послании российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимопомощи.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики", – цитирует агентство текст телеграммы.

Путин также заявил, что продолжит тесную совместную работу с Ким Чен Ыном по дальнейшему упрочению всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее на границе России и КНДР открылся автомобильный мост. Церемония открытия прошла 7 сентября. В режиме видео-конференц-связи выступили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.

Мост пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы между Россией и КНДР. Строительство сооружения началось 30 апреля 2025 года. Изначально планировалось, что стройка займет полтора года.

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