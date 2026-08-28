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28 августа, 08:52

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Лавров: "в окопах" с Россией в украинском конфликте были только военные КНДР

Лавров рассказал, как северокорейцы "сидели в окопах" с ВС РФ

Фото: mid.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК заявил, что военнослужащие КНДР были единственными, кто находился с Россией "в окопах" во время украинского конфликта.

Министр отметил, что такого в истории России не было. Он напомнил, что во время Второй мировой войны с СССР были США и Британия, а затем присоединялись другие страны, которые переходили на сторону антигитлеровской коалиции. В этот раз, по его словам, многие называют происходящее мировой войной. Однако Лавров подчеркнул, что с Россией в окопах находились только военные КНДР.

Лавров также упомянул заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США не являются посредником в украинском конфликте, но поддерживают Украину. По мнению главы МИД, это делает фронт коллективного Запада универсальным против России.

Ранее в Госдуме предложили установить мемориал военным КНДР за помощь в Курской области. Автором инициативы стал глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

По словам депутата, участие военнослужащих Северной Кореи в боях за Курскую область символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, но и является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира.

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