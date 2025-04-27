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Северокорейские военные внесли существенный вклад в освобождение Курской области от украинских оккупантов. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

В ведомстве заявили о новой странице в "славной летопили" боевого братства народов РФ и КНДР. Военнослужащие Северной Кореи оказали необходимую помощь в соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

"Плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение российской земли от вражеских оккупантов", – отметили в МИД.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что вслед за Курской областью будут обязательно освобождены и другие территории субъектов РФ, которые еще находятся под контролем ВСУ.

О завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов Владимиру Путину. Село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом субъекта.

Герасимов также выразил отдельную благодарность военным КНДР, подчеркнув, что они продемонстрировали стойкость и героизм, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области.