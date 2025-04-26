Захарова заявила, что ее семья узнала об освобождении Курской области со слезами на глазах

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что вся ее семья узнала об освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) со слезами на глазах.

Как рассказала дипломат, ее семья ежедневно следила за новостями о регионе и каждый день молилась за курян.

"Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине", – написала Захарова в телеграм-канале.

О завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину. В докладе глава Генштаба указал, что в субботу, 26 апреля, российские войска освободили от ВСУ последний населенный пункт региона – село Горналь.

На данный момент Вооруженные силы РФ выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. Полностью проверить и очистить от мин уже удалось 19 населенных пунктов.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.