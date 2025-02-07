Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в приграничье Курской области героически работают, не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Но что касается конкретной оценки, то, как вы правильно заметили, это должно делать и делает министерство обороны. Это не прерогатива администрации президента", – пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области. По данным МО России, противник предпринял восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Все они были отражены, подчеркнули в Минобороны.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, за все время боев украинские формирования потеряли в Курской области более 58 230 человек.