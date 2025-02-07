Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область принципом "мир благодаря силе", сообщает "Московский комсомолец".

Украинский лидер заявил, что РФ нужно "бить на ее территории", назвав это "эффективным и справедливым".

Кроме того, Зеленский принял участие в награждении представителей ВСУ, которые вторглись в приграничные районы региона. Это бойцы и командиры 80, 82, 95, 22, 36, 61, 17 и 47 бригад. Также он поблагодарил бойцов 129 бригады теробороны и представителей ССО, СБУ и МВД Украины.

Вместе с тем президент страны объявил о принятии в гражданство Украины иностранцев, которые воевали за ВСУ.

Российский постпред в ООН Василий Небензя ранее объяснял, что Зеленский пытается доказать, что его режим все еще может воевать. Поэтому он игнорирует обрушение фронта и бросает резервы под Курск.

Вооруженные силы РФ продолжают операцию по уничтожению украинских войск, вторгнувшихся в регион. 6 февраля группировка войск "Север" сорвала очередную попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Все атаки противника были отражены, а украинцы лишились более 200 человек и 8 танков.

