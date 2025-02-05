Путин назвал крутой и дерзкой работу подразделений ВС РФ на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ряд подразделений Вооруженных сил России, в частности морпехи-дальневосточники, действует "круто, грамотно, дерзко" на курском направлении, заявил Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

"Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота, 810-я бригада, и десантники, 106-я и 76-я дивизии, и многие другие подразделения", – подчеркнул президент России.

Путин добавил, что все бойцы в Курской области будут отмечены соответствующим образом.

В свою очередь, Хинштейн передал просьбу 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота присвоить ей почетное наименование "Курская", на что российский лидер выразил согласие.

Согласно последним данным Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 57 655 человек за все время боев на курском направлении, а также в том числе лишились 334 танков, 1 744 боевых бронированных машин, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS американского производства.

