Обломки БПЛА попали в квартиру в Киришах Ленобласти

Фото: министерство обороны РФ

Обломки беспилотника ВСУ попали в квартиру в городе Кириши Ленинградской области. Жильцов эвакуировали, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он добавил, что эвакуация всего подъезда не потребовалась. Пострадавших среди жильцов не выявлено. В промзоне города также зафиксированы падения БПЛА.

Кроме того, во Всеволожске фрагменты дрона упали на крышу многоквартирного дома. Последствия случившегося устанавливаются.

Согласно последним данным, силы ПВО уничтожили над территорией Ленобласти 113 беспилотников. В регионе отменили режим беспилотной опасности.

Ленинградская область подверглась атаке вражеских дронов в ночь на 9 ноября. На фоне этого временные ограничения вводились в петербургском аэропорту Пулково, однако на момент публикации меры безопасности уже отменены.