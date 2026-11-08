"Мерседес" впервые с 2021 года выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1"

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Команда "Мерседес" стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона 2026 года. Она обеспечила себе титул после Гран-при Бразилии.

Британский пилот команды Джордж Расселл финишировал на четвертом месте, а его напарник итальянец Кими Антонелли – на пятом. Ранее Антонелли досрочно завоевал чемпионский титул.

В активе "Мерседеса" 652 очка, тогда как ближайший преследователь – "Феррари" – набрал 512 баллов. До конца сезона осталось три этапа, на которых команды смогут заработать в общей сложности не более 129 очков.

В последний раз "Мерседес" выигрывал Кубок конструкторов в 2021 году. Всего на счету команды девять титулов – столько же у "Уильямс". Больше побед только у "Макларена" (10) и "Феррари" (16). Следующий этап чемпионата пройдет в Лас-Вегасе с 19 по 21 ноября.

Ранее стало известно, что "Формула-1" подписала десятилетнее соглашение о проведении Гран-при Руанды. Новый этап планируют включить в календарь чемпионата в начале 2030-х годов.