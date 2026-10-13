"Формула-1" подписала 10-летний контракт на проведение Гран-при Руанды

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"Формула-1" заключила 10-летний контракт на проведение Гран-при Руанды. Об этом сообщается в аккаунте организации в соцсети X.

Этап войдет в календарь в начале 2030-х годов. Кроме того, "Формула" сообщила, что строительство гоночной трассы пройдет в 40 километрах от Кигали, недалеко от международного аэропорта Бугесера.

При этом Руанда не принимала гонки "Формулы-1" с 1993 года, когда этап Гран-при проводился в ЮАР на трассе Кьялами, расположенной недалеко от Йоханнесбурга.

Ранее британский пилот Ландо Норрис подписал новый контракт с командой "Формулы-1" "Макларен". Соглашение рассчитано до конца 2030 года.

По словам пилота, "Макларен" является его "домом" и он очень рад подписать контракт. 9 лет назад, когда Норрис только начал свой путь, он четко представлял себе цели, которые хочет достичь.