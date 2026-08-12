Британец разогнал водородный автомобиль до рекордных 654 километров в час

Фото: ТАСС/Zuma/Charles McClintock Wilson

Британский автогонщик Энди Грин установил мировой рекорд скорости на автомобиле с водородными двигателями внутреннего сгорания, разогнавшись до 654 километров в час. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на Международную автомобильную федерацию (FIA).

Рекордная скорость стала средней по итогам двух заездов на соляных равнинах Бонневилль в американском штате Юта. 64-летний Грин управлял автомобилем Hydromax длиной 9,75 метра, разработанным британской компанией JCB. Болид оснащен двумя водородными двигателями общей мощностью 1,6 тысячи лошадиных сил.

Двигатели смешивают сжатый водород с воздухом, после чего смесь воспламеняется, создавая импульсы энергии для движения автомобиля. Прежний рекорд скорости для водородных автомобилей составлял 298,5 километра в час.

По словам Грина, во время заезда температура внутри машины достигала 50 градусов. Гонщик заранее готовился к таким условиям, в том числе проводил много времени в спортзале и принимал горячие ванны.

Грин также известен как первый и пока единственный человек, которому удалось преодолеть звуковой барьер на автомобиле. В 1997 году в пустыне Блэк-Рок в Неваде он разогнал реактивный ThrustSSC до средней скорости 1 228 километров в час. Машина была оснащена двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Spey общей мощностью 100 тысяч лошадиных сил.

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