Колокола XIX века вновь зазвучали на часовой башне Ленинградского вокзала

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На часовой башне Ленинградского вокзала вновь зазвучали три исторических колокола XIX века, предусмотренные первоначальным проектом здания архитектора Константина Тона. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Это помогает сохранять уникальную атмосферу одного из старейших вокзалов", – отметил Ликсутов.

В ходе реставрационных работ, проведенных совместно с комплексом градостроительной политики и строительства Москвы, специалисты обследовали и привели в порядок каждый колокол. Теперь в начале каждого часа над Комсомольской площадью вновь звучит перезвон, который почти два века назад служил главным ориентиром времени для москвичей и путешественников.

Колокола входят в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения. До этого на крыше вокзала спустя 80 лет вновь установили флагшток с государственным флагом.

Ленинградский вокзал был построен более 175 лет назад, когда он еще назывался Петербургским. Вокзал стал первым в Москве, соединив город с Санкт-Петербургом по первой магистральной железной дороге.

Ранее на Ленинградском вокзале установили более 250 информационных носителей. Впервые для железнодорожного вокзала внедрили цифровую навигацию, интегрированную в единую систему столичного транспорта. Для пассажиров предусмотрели отдельные цвета маршрутов: синий – для поездов дальнего следования, оранжевый – для пригородных направлений. Кроме того, впервые для российского вокзала ввели нумерацию выходов в город.

