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12 августа, 15:49

Общество

Роспотребнадзор заявил о контроле численности дупляного комара в РФ

Фото: 123RF.com/boonnamburar

Численность дупляного комара в России не достигает высоких показателей – этот переносчик тропической малярии фиксируется лишь в единичных случаях. Специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг ситуации, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Несмотря на то что Anopheles plumbeus может являться переносчиком возбудителя тропической малярии, его эпидемиологическое значение в России оценивается как невысокое", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Anopheles plumbeus широко распространен в Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Северной Африке. В России его присутствие фиксируется с 1930-х годов.

Ранее ученые зафиксировали распространение в России и Белоруссии комара Anopheles plumbeus – он является единственным в Европе переносчиком возбудителя тропической малярии. При этом ранее этот вид обитал в лесах, однако несколько лет назад начал приспосабливаться к жизни рядом с людьми.

По утверждению исследователей, сейчас этот комар активно распространяется в городах на юге России. Кроме того, было установлено, что самки An. plumbeus стали нападать на человека.

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