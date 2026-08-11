Россиянка сравнила мощное землетрясение в Колумбии с поездкой на скоростном поезде

Мощнейшее землетрясение произошло в Колумбии: по данным сейсмологов, магнитуда составила 7,4, что стало рекордом за последние 27 лет. Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести. Все подробности – в материале Москвы 24.
Масштабные разрушения
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии 10 августа. По данным газеты El Tiempo, этот удар стихии стал самым разрушительным за последние 27 лет.
Эпицентр землетрясения располагался в районе Сан‑Хосе‑дель‑Пальмар, в 31 километре к северо‑западу от города Картаго с населением около 134 тысяч человек. Подземные толчки ощущались не только в разных регионах страны, но и в соседних – Венесуэле, Эквадоре и Панаме.
После основного сейсмического удара были зафиксированы афтершоки. В Геологической службе страны пояснили, что для запада Колумбии это не аномалия из-за естественной тектонической динамики.
По последним данным, погибли как минимум 224 человека, и поисково-спасательные работы еще продолжаются. Среди жертв – сын мэра колумбийского муниципалитета Баия‑Солано, чей дом обрушился во время подземных толчков. Информация об этом опубликована на официальной странице мэрии в соцсетях. В тот же вечер в муниципалитете прошла церемония прощания с погибшим.
Также секретарь по вопросам здравоохранения города Кали Херман Эскобар сообщил журналистам, что в больницы обратились более 880 человек. Кроме того, минимум 188 пропали без вести в департаменте Валье-дель-Каука, приводят СМИ слова президента страны Абелардо де ла Эсприэльи.
По данным телеграм-канала Mash, среди пострадавших есть минимум трое россиян: якобы люди получили травмы из‑за обрушения многоэтажных зданий в городе Манисалес. Однако пресс-секретарь посольства РФ в Боготе Вячеслав Петухов рассказал журналистам, что подтвержденных случаев среди соотечественников пока нет. По его словам, сотрудники посольства связываются с региональными властями для уточнения информации.
Отдельно Петухов подчеркнул ТАСС, что здание дипмиссии осталось невредимым.
В Российском союзе туриндустрии сообщили РИА Новости, что обращений от туристов из РФ пока не поступало. Организация поддерживает связь с участниками рынка и продолжает отслеживать развитие ситуации, подчеркнули там.
Кроме того, в 32 городах был объявлен красный уровень тревоги, а повреждения получили более полутора тысяч зданий, 37 из которых полностью разрушены. Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения. По данным СМИ, в нескольких городах были развернуты пункты временного размещения.
Пострадали и достопримечательности: например, кафедральная базилика в Манисалесе, где частично обрушилась башня храма. Возникли и перебои в энергоснабжении: всего под влияние стихии попало около 18% потребителей света, говорится в сообщении местного оператора энергосистемы.
Военно‑морские и военно‑космические силы Колумбии мобилизовали ресурсы для оказания помощи властям. Правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба.
В сложившейся ситуации чемпионат Колумбии по футболу был приостановлен на неделю, сообщила пресс-служба турнира. Руководство лиги пояснило, что решение принято после оценки ситуации в пострадавших городах и регионах, а 36 клубов высшего и второго дивизионов направят свои ресурсы на оказание помощи пострадавшим.
"Серьезный психологический триггер"
Россиянка, проживающая в столице Колумбии Боготе, рассказала изданию "Абзац", что в момент землетрясения ощущала себя будто бы в поезде.
В городе Медельин, где проживает россиянка Анастасия Алиева, зафиксированы небольшие повреждения, рассказала она РЕН ТВ. По словам девушки, гораздо больший ущерб пришелся на так называемый "кофейный регион", в частности на город Перейра.
"Они рассказали, что половина города разрушена и сейчас работают спасатели", – добавила россиянка.
Очевидец отметила, что после землетрясения жители ждали повторных толчков и боялись заходить в дома. На улице машины массово останавливались, и местные старались помогать друг другу.
"Люди сильно испугались. После землетрясения в Венесуэле (произошло в конце июня 2026 года и стало самым мощным за 126 лет. – Прим. ред.) это был серьезный психологический триггер", – добавила Алиева.
"Вы не одиноки"
В тяжелое для Колумбии время на помощь пострадавшей стране пришли другие государства и организации.
В частности, Венесуэла направила туда бригаду спасателей и гуманитарную помощь, сообщила уполномоченный президент Боливарианской Республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Губернаторы приграничных штатов также выразили готовность направить региональные подразделения спасателей.
Родригес выразила соболезнования семьям погибших и обратилась со словами поддержки к народу Колумбии.
Кроме того, Европейский союз выделит средства и мобилизует спутниковую службу Copernicus для поддержки спасательных операций, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"Мы предоставляем финансирование для поддержки мер реагирования, в том числе через Красный Крест", – написала Каллас в соцсетях.
Она добавила, что ЕС также активировал механизм консульской помощи в кризисных ситуациях для поддержки граждан Евросоюза, оказавшихся в зоне бедствия. Соболезнования со своей стороны опубликовали и руководители многих европейских стран, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, министерства иностранных дел Австрии, Испании, Финляндии и Швеции. В числе политиков, выразивших сочувствие Колумбии, – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно также сообщил, что его страна находится на связи с колумбийскими властями. Заявил о готовности отправить помощь и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"С тревогой я узнал о сильном землетрясении, которое произошло в Колумбии. Бразилия готова оказать Колумбии необходимую помощь", – написал глава государства.
Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту Колумбии Абелардо де ла Эсприэлье телеграмму с соболезнованиями, сообщило Центральное телевидение Китая. Слова поддержки прозвучали и от премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
"Выражаем глубокую скорбь в связи с разрушительным землетрясением в Колумбии и соболезнуем правительству и народу страны. Наши мысли обращены к семьям и близким погибших. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", – написал он в соцсетях.
Кроме того, готова поддержать усилия властей Колумбии по оказанию помощи и Всемирная продовольственная программа ООН, сообщил исполняющий обязанности главы Карл Скау.
Более 130 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии