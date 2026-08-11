Россиянка сравнила мощное землетрясение в Колумбии с поездкой на скоростном поезде

Мощнейшее землетрясение произошло в Колумбии: по данным сейсмологов, магнитуда составила 7,4, что стало рекордом за последние 27 лет. Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести. Все подробности – в материале Москвы 24.

Масштабные разрушения

Фото: legion-media.com/Long Visual Press/Alamy Live News

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии 10 августа. По данным газеты El Tiempo, этот удар стихии стал самым разрушительным за последние 27 лет.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Сан‑Хосе‑дель‑Пальмар, в 31 километре к северо‑западу от города Картаго с населением около 134 тысяч человек. Подземные толчки ощущались не только в разных регионах страны, но и в соседних – Венесуэле, Эквадоре и Панаме.

После основного сейсмического удара были зафиксированы афтершоки. В Геологической службе страны пояснили, что для запада Колумбии это не аномалия из-за естественной тектонической динамики.

По последним данным, погибли как минимум 224 человека, и поисково-спасательные работы еще продолжаются. Среди жертв – сын мэра колумбийского муниципалитета Баия‑Солано, чей дом обрушился во время подземных толчков. Информация об этом опубликована на официальной странице мэрии в соцсетях. В тот же вечер в муниципалитете прошла церемония прощания с погибшим.

Также секретарь по вопросам здравоохранения города Кали Херман Эскобар сообщил журналистам, что в больницы обратились более 880 человек. Кроме того, минимум 188 пропали без вести в департаменте Валье-дель-Каука, приводят СМИ слова президента страны Абелардо де ла Эсприэльи.

По данным телеграм-канала Mash, среди пострадавших есть минимум трое россиян: якобы люди получили травмы из‑за обрушения многоэтажных зданий в городе Манисалес. Однако пресс-секретарь посольства РФ в Боготе Вячеслав Петухов рассказал журналистам, что подтвержденных случаев среди соотечественников пока нет. По его словам, сотрудники посольства связываются с региональными властями для уточнения информации.

Отдельно Петухов подчеркнул ТАСС, что здание дипмиссии осталось невредимым.





Вячеслав Петухов пресс-секретарь посольства РФ в Боготе Что касается посольства, то у нас разрушений никаких нет. В столице это землетрясение ощущалось как относительно слабой мощности, поэтому мы продолжаем работать.

В Российском союзе туриндустрии сообщили РИА Новости, что обращений от туристов из РФ пока не поступало. Организация поддерживает связь с участниками рынка и продолжает отслеживать развитие ситуации, подчеркнули там.

Кроме того, в 32 городах был объявлен красный уровень тревоги, а повреждения получили более полутора тысяч зданий, 37 из которых полностью разрушены. Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения. По данным СМИ, в нескольких городах были развернуты пункты временного размещения.

Пострадали и достопримечательности: например, кафедральная базилика в Манисалесе, где частично обрушилась башня храма. Возникли и перебои в энергоснабжении: всего под влияние стихии попало около 18% потребителей света, говорится в сообщении местного оператора энергосистемы.

Военно‑морские и военно‑космические силы Колумбии мобилизовали ресурсы для оказания помощи властям. Правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба.

В сложившейся ситуации чемпионат Колумбии по футболу был приостановлен на неделю, сообщила пресс-служба турнира. Руководство лиги пояснило, что решение принято после оценки ситуации в пострадавших городах и регионах, а 36 клубов высшего и второго дивизионов направят свои ресурсы на оказание помощи пострадавшим.

"Серьезный психологический триггер"

Фото: legion-media.com/SIPA/CHINE NOUVELLE

Россиянка, проживающая в столице Колумбии Боготе, рассказала изданию "Абзац", что в момент землетрясения ощущала себя будто бы в поезде.





очевидец землетрясения в Колумбии Будто все было в движении, как поезд на скорости. Мы вышли с мужем на улицу и увидели, как все соседи с детьми и домашними животными вышли на улицу, звучала сирена, все тряслось. Не было разрушений, обвалов или падающих предметов.

В городе Медельин, где проживает россиянка Анастасия Алиева, зафиксированы небольшие повреждения, рассказала она РЕН ТВ. По словам девушки, гораздо больший ущерб пришелся на так называемый "кофейный регион", в частности на город Перейра.

"Они рассказали, что половина города разрушена и сейчас работают спасатели", – добавила россиянка.

Очевидец отметила, что после землетрясения жители ждали повторных толчков и боялись заходить в дома. На улице машины массово останавливались, и местные старались помогать друг другу.

"Люди сильно испугались. После землетрясения в Венесуэле (произошло в конце июня 2026 года и стало самым мощным за 126 лет. – Прим. ред.) это был серьезный психологический триггер", – добавила Алиева.

"Вы не одиноки"

Фото: AP Photo/Miguel Angel Lopez

В тяжелое для Колумбии время на помощь пострадавшей стране пришли другие государства и организации.

В частности, Венесуэла направила туда бригаду спасателей и гуманитарную помощь, сообщила уполномоченный президент Боливарианской Республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Губернаторы приграничных штатов также выразили готовность направить региональные подразделения спасателей.

Родригес выразила соболезнования семьям погибших и обратилась со словами поддержки к народу Колумбии.





Делси Родригес уполномоченный президент Венесуэлы Мы знаем, как это больно, и от всего сердца выражаем соболезнования родственникам, потерявшим близких. Вы не одиноки, я видела солидарность народов нашей Латинской Америки, которые выразили свою поддержку нашей сестре – Колумбии.

Кроме того, Европейский союз выделит средства и мобилизует спутниковую службу Copernicus для поддержки спасательных операций, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Мы предоставляем финансирование для поддержки мер реагирования, в том числе через Красный Крест", – написала Каллас в соцсетях.

Она добавила, что ЕС также активировал механизм консульской помощи в кризисных ситуациях для поддержки граждан Евросоюза, оказавшихся в зоне бедствия. Соболезнования со своей стороны опубликовали и руководители многих европейских стран, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, министерства иностранных дел Австрии, Испании, Финляндии и Швеции. В числе политиков, выразивших сочувствие Колумбии, – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно также сообщил, что его страна находится на связи с колумбийскими властями. Заявил о готовности отправить помощь и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"С тревогой я узнал о сильном землетрясении, которое произошло в Колумбии. Бразилия готова оказать Колумбии необходимую помощь", – написал глава государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту Колумбии Абелардо де ла Эсприэлье телеграмму с соболезнованиями, сообщило Центральное телевидение Китая. Слова поддержки прозвучали и от премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

"Выражаем глубокую скорбь в связи с разрушительным землетрясением в Колумбии и соболезнуем правительству и народу страны. Наши мысли обращены к семьям и близким погибших. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", – написал он в соцсетях.

Кроме того, готова поддержать усилия властей Колумбии по оказанию помощи и Всемирная продовольственная программа ООН, сообщил исполняющий обязанности главы Карл Скау.

