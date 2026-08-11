Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интенсивность дождя в Москве в 40 раз превысила климатическую норму, рассказал в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что за 3 часа в столичном регионе местами выпало до 12 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы.

Тишковец уточнил, что мощные дожди зафиксировали в Наро-Фоминске (10 миллиметров), Красногорске и Можайске (8 миллиметров), а также Толстопальцеве (7 миллиметров). В Москве за час на ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, в Строгине – 3 миллиметра, а в Тушине – 7 миллиметров.

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду пришли в столичный регион вечером 11 августа. Непогода сохранится до 22:00.

На улицах Москвы уже дежурят бригады ГУП "Мосводосток". Они обеспечивают пропуск воды в водосточную сеть, а также при необходимости открывают решетки водоприемных колодцев для увеличения пропускной способности.

Из-за грозы и ветра в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе будет актуально до 21:00 11 августа, а о ветре – с 09:00 до 21:00 12-го числа.