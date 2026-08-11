Wildberries зафиксировала меры поддержки продавцов до конца января 2027 года

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Меры поддержки для продавцов, работающих по модели FBS (со склада продавца), зафиксированы до 31 января 2027 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB), передает ТАСС.

Как уточнили в компании, среди продленных мер – сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, а также льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ).

Кроме того, для продавцов остается бесплатной опция конструктора тарифов "Выходные дни для склада продавца". Также сохраняется сниженная стоимость автовозврата товаров через ПВЗ.

Ранее в министерстве экономического развития РФ сообщали, что основной задачей мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак на логистические центры Wildberries, является восстановление бесперебойных поставок товаров потребителям, а также помощь поставщикам и производителям в возобновлении их деятельности.

В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким указывала, что удары по объектам компании наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже товаров военного назначения.

